Порошенко встретился с президентом Израиля и обсудил антисемитизм на Украине

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко провел встречу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Об этом сообщается на сайте политсилы.

Во время переговоров было отмечено, что участие израильского лидера в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яре является «важным сигналом единства и солидарности между странами».

В партии подчеркнули, что во время встречи политики также обсудили «уверенное развитие» Украины как государства, в котором «нет места для антисемитизма, проявлений ксенофобии и любой нетерпимости».

Материалы по теме Триумф патриотизма. На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия? Консул высшей расы Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали

Порошенко и Герцог также отметили запуск свободной торговли между Украиной и Израилем и высказались о необходимости дальнейшего наращивания сотрудничества между странами. Кроме того, бывший украинский лидер выразил благодарность за «многолетнюю поддержку» в противодействии вызовам для безопасности и стабильности республики.

В сентябре Верховная Рада во втором чтении приняла закон о противодействии антисемитизму. Согласно документу, преступлениями на соответствующей почве будут считаться убийство или причинение иного вреда лицам еврейского происхождения, а также публичные оскорбления в их адрес и отрицание Холокоста.

В 2019 году Украина заняла второе место в рейтинге уровня антисемитских настроений в Европе. По данным Антидиффамационной лиги, с 2016 года их уровень в стране вырос с 32 до 46 процентов.