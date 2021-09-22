Верховная Рада приняла закон о противодействии антисемитизму на Украине

В Раде приняли закон о противодействии антисемитизму на Украине

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон о предотвращении и противодействии антисемитизму. Об этом сообщается на сайте пресс-службы аппарата Верховной Рады Украины.

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В законопроекте дается определение антисемитизму и перечислены виды ответственности за него. Согласно документу, антисемитизмом будут считаться убийство и причинение иного вреда лицам еврейского происхождения, публичные оскорбления в их адрес, отрицание Холокоста.

Законопроект предполагает внесение изменений в Уголовный кодекс (УК) Украины. Нарушившим закон лицам будут грозить лишение свободы на срок от двух до пяти лет или штраф в размере от 3400 до 17000 тысяч гривен (от 9 до 45 тысяч рублей) в зависимости от тяжести преступления.

Бывший посол Израиля Джоэл Лион давно призывал Украину перестать героизировать нацистов и законодательно закрепить юридическое определение понятия «антисемитизм», разработанное Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA).

В мае 2021 года законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде. Депутат от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович раскритиковал законопроект о противодействии антисемитизму на Украине. Он назвал его «странным» и увидел в нем актуализацию «российских фейков» об этой идеологии на Украине.