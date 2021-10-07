Бритни Спирс станцевала на камеру в белье и встревожила фанатов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс станцевала на видео в нижнем белье и встревожила поклонников. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

На кадрах размещенного ролика 39-летняя знаменитость выполняет танцевальные движения в красном кружевном бюстгальтере, черных трусах, полосатых капроновых колготках и туфлях на каблуках. Сначала Спирс снялась перед камерой с собранными волосами, а затем — с распущенными. Ее образ дополнили макияж в стиле «смоки», а также небольшая подвеска.

Публикация набрала почти два миллиона просмотров. Фанаты принялись обсуждать поведение певицы в комментариях. «Что происходит?», «Сэм, ты где? Это предназначено только для твоих глаз», «Только мне некомфортно на это смотреть? Словно здесь что-то не так», «Окей, Бритни, хватит с тебя свободы, не забывай, что у тебя есть дети», — высказывались они.

Ранее в октябре Бритни Спирс поделилась снимком топлес и взволновала поклонников. На фото исполнительница запечатлена в полный рост спиной к камере, предположительно, на территории своего дома. Она позирует с небрежно собранными волосами топлес в красных трусах и ботфортах на каблуках.