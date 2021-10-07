Россиян предупредили об одной опасности путешествий во время пандемии

Врач Игнатикова: риск заразиться COVID-19 в аэропорту высок даже в «стерильных зонах»

Врачи дали россиянам рекомендации по планированию безопасного путешествия во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала врач-терапевт Елена Игнатикова, одно из самых опасных мест для туриста — это аэропорт. Эксперт предупредила, что даже в так называемых «стерильных зонах» риск заразиться COVID-19 достаточно высок из-за большого скопления людей — персонал не всегда успевает провести дезинфекцию, а многие пассажиры снимают маски.

Согласно совместному исследованию Ноттингемского университета и Финского национального института здравоохранения и социального обеспечения, самое грязное место в аэропорту — это лотки, куда пассажиры складывают личные вещи при предполетном досмотре.

Другой рассадник бактерий, упомянутый медиками, — это дверные ручки в туалетах. Чтобы обезопасить себя, эксперт по профилактике COVID-19 Николай Дубинин призвал наматывать на них тряпку, смоченную дезинфицирующим средством.

На борту самолета самым опасным местом оказался иллюминатор. «Страшно представить, сколько микробов может подхватить человек, прислонивший лицо к иллюминатору. Подлокотники протрите дезинфицирующей салфеткой», — отметил заместитель заведующего кафедрой индустрии гостеприимства, туризма и спорта Российского экономического университета имени Плеханова Роман Гареев.

Ранее в октябре в Ассоциации туроператоров России предложили россиянам заменить отдых в европейских странах, закрытых для международного туризма из-за пандемии, поездкой в Стамбул. По словам экспертов, турецкий город может стать альтернативой экскурсионным турам в Европу. По предварительным подсчетам, в период с сентября по декабрь 2021 года в Стамбул смогут прилететь около 230-240 тысяч граждан России.

