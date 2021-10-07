Штормовой ветер унес 50 туристических палаток в небо и попал на видео

В Китае штормовой ветер сорвал с земли около 50 туристических палаток и унес их в небо. Произошедшее попало на видео, ролик и подробности опубликовал Daily News.

Инцидент произошел в пятницу, 1 октября, на праздновании Дня образования КНР в национальном геологическом парке Вугуншань — популярном среди туристов месте недалеко от города Пинсян в юго-восточной провинции Цзянси.

Так, местные торговцы, продающие туристические палатки, забыли закрепить их колышками. В итоге мощный порыв ветра сорвал тенты и поднял их в воздух. На кадрах видно, как в небе парят десятки синих палаток, а посетители парка с весельем наблюдают за происходящим. Отмечается, что этот горный хребет давно славится сильными ветрами.