Немецкие строители пригрозили общенациональной забастовкой

Немецкие строители пригрозили, что объявят общенациональную забастовку с требованием поднять зарплаты и другие выплаты. Как сообщает Reuters, вопрос о повышении оплаты труда обострился на фоне рекордного роста цен в Германии.

В Берлине сотни рабочих вышли на уличные демонстрации, требуя увеличить их долю в прибыли от строительного бума в Германии. «Общенациональная забастовка строителей более вероятна, чем когда-либо за последние 20 лет», — предупредил глава профсоюза IG Bau Роберт Фейгер. Организация призывает поднять зарплаты почти 900 тысяч строителей на 5,3 процента.

Профсоюз также настаивает на более высокой компенсации стоимости проезда на строительные объекты, которые нередко расположены на значительном расстоянии от места жительства рабочих. Помимо этого, протестующие обращают вниманию, что спустя 30 лет после объединения в Германии до сих пор существует разница в оплате труда в двух частях страны.

Федеральный социальный суд Германии (один из высших судов страны) 6 октября начинает рассмотрение рассмотрение спора о заработной плате. Если его не удастся урегулировать, в стране может случится первая с 2002 года общенациональная забастовка в строительном секторе. «Поверьте мне, мы знаем, как надо бастовать», — заявил лидер профсоюза Фейгер.

Зарплата в Германии выросла во втором квартале 2021 года на 5,5 процента в годовом исчислении, а рост потребительских цен за тот же период составил 2,4 процента. Это значит, что реальная оплата труда увеличилась примерно на три процента. Экономисты, тем не менее, ожидают, что во втором полугодии 2021 года инфляция превысит рост заработной платы, что негативно отразится на покупательской способности. Однако эксперты опасаются, что повышение зарплаты приведет к дальнейшему усилению инфляции.

1 октября сообщалось, что Германия столкнулась с максимальным почти за 30 лет уровнем инфляции — он достиг 4,1 процента. Главные причины стремительного роста цен — энергетический кризис и перебои в поставках из-за коронавируса.