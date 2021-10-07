Анжелика Варум рассказала о работе своей дочери в США

Певица Анжелика Варум поделилась, что ее 22-летняя дочь работает в США курьером

Российская певица Анжелика Варум рассказала о работе своей дочери Елизаветы. Артистка раскрыла подробности жизни 22-летней наследницы в США в YouTube-шоу «А поговорить?».

Артистка отметила, что девушка обеспечивает себя самостоятельно. По ее словам, ранее Елизавета трудилась кухаркой в чужой семье. В настоящий момент дочь Варум и Леонида Агутина работает курьером.

«Сейчас она старикам развозит еду. С парнем между концертами они так зарабатывают», — поделилась в разговоре с ведущей Ириной Шихман 52-летняя певица.

Елизавета Варум с детства проживает в США, где ее воспитывали родственники по материнской линии. Известно, что девушка учится, пишет музыку, а также играет в рок-группе bruvvy и выступает с концертами в ночных клубах. В августе этого года дочь звезд отечественной эстрады получила паспорт США, о чем она сообщила своим подписчикам в соцсетях.

