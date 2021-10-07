В электронных сигаретах нашли сотни неизвестных веществ

Ученые из США нашли в жидкостях электронных сигарет более двух тысяч химических веществ

Исследователи из США обнаружили в аэрозолях электронных сигарет тысячи неизвестных веществ, а также соединений, наличие которых не декларируется производителями. Статья ученых опубликована в журнале Chemical Research in Toxicology.

Предыдущие исследования электронных курительных табачных изделий останавливали свое внимание на содержание в них токсических веществ, присутствующих в «обычных» сигаретах. Однако исследователи из Университета Джонса Хопкинса решили установить полный набор химических веществ, содержащихся как в жидкостях, так и в аэрозолях электронных сигарет. Ученые использовали метод жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии высокого разрешения, ранее применявшийся лишь для анализа содержания органических веществ в сточных водах, еде и крови.

Исследователи проанализировали жидкости с ароматом табака у четырех известных марок электронных сигарет — Mi-Salt, Vuse, Juul и Blu. В них нашли более двух тысяч соединений, большинство из которых неизвестны. Из тех, что команды смогла идентифицировать, шесть были потенциально опасны. Три из этого числа никогда ранее не находили в электронных сигаретах. В двух продуктах нашли кофеин, который, по мнению исследователей, может дополнительно стимулировать пользователей. Кроме того, исследователи нашли два химических вещества промышленного назначения и пестицид.

Также исследователи обнаружили подобные углеводородам соединения, связанные с процессом горения, который, по заверениям производителей, в процессе вейпинга не происходит.