Курс доллара упал

Курс доллара в ходе торгов 7 октября на Московской бирже упал по отношению к рублю — до уровня ниже 72 рублей за доллар, свидетельствуют данные площадки. Это случилось впервые с 16 июня.

На момент публикации доллар торговался по 72,05 рубля. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составило 0,35 рубля, или 0,5 процента.

В свою очередь евро торговался по 83,31 рубля за единицу. Снижение по сравнению с предыдущей сессией составило 0,33 рубля, или 0,4 процента.

Падение произошло на фоне колебаний цены на газ, непрерывно повышавшейся на протяжении нескольких последних недель, но затем начавшей резкое снижение 7 октября. На момент публикации цена ноябрьского фьючерса с поставкой на нидерландский хаб TTF на лондонской бирже ICE равнялась 107,4 евро за мегаватт-час, или 1307 доллара за тысячу кубометров. В ходе торгов цена фьючерса опускалась ниже 1000 долларов.