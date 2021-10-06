Российский фондовый рынок закрылся падением основных биржевых индексов в среду, 6 октября, впервые за несколько дней. Индекс Мосбиржи, начавший торги с обновления исторического максимума, к окончанию основной сессии Московской биржи упал на 1,23 процента, до 4171,71 пункта. Индекс РТС снизился на 1,38 процента, до 1814,64 пункта.

В пятерке лидеров снижения «голубых фишек» исключительно нефтегазовые компании. Бумаги «Газпрома» упали на 3,73 процента, до 375,29 рубля за акцию, «Лукойла» — на 3,59 процента, до 7082,5 рубля, «Новатэка» — на 3,32 процента, до 1925,4 рубя, «Татнефти» — на 2,67 процента, до 562,4 рубля, «Роснефти» — на 2,21 процента до 640,8 рубля. Больше всего выросли акции TCS Group (плюс 2,38 процента, до 6992,2 рубля за акцию), НЛМК (плюс процент, до 209,82 рубля ) и «Полиметалла» (плюс 0,35 процента, до 364,46 рубля).

Акции «Газпрома» показали необычную динамику. Сначала бумаги компании обновили рекорд (397,64 рубля), а затем подешевели на 6,9 процента, до 370,29 рубля. На 18:40 акции торговались по 376,2 рубля.

Аномальные скачки цен зафиксированы на европейском газовом рынке. Фьючерсы поднялись выше 1900 долларов за тысячу кубометров и обновили рекорд, а спустя несколько часов упали на 36 процентов, до 1243 доллара.

Нефть марки Brent упала до 81,15 доллара за баррель (минус 1,71 процента), марки WTI — до 77,53 доллара (минус 1,77 процента).

Курс рубля вырос на 0,12 рубля, до 72,48 рубля, курс евро снизился на 0,31 рубля, до 83,59 рубля.