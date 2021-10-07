На Марсе нашли следы катастрофических паводков

Проведенный исследователями из США и Франции анализ снимков с марсохода Perseverance позволил выявить остатки дельты древней реки, впадавшей в озеро, дно которого сейчас является кратером Езеро. Кроме того, ученые обнаружили свидетельства катастрофических паводков на позднем этапе существования озера. Статья ученых опубликована в журнале Science.

Изучение спутниковых снимков Марса показало, что 3,7 миллиарда лет кратер Езеро был озером, в которое впадала река. Анализ снимков двух камер севшего на Марс в феврале 2021 года ровера Perseverance дополнительно выявил, что оно было подвержено ливневым паводкам, переносившим булыжники на десятки километров, в результате чего образовалось их веерообразное скопление — как и у земных дельт.

Исследователи во главе со специалистами из Лаборатории реактивного движения НАСА собрали воедино снимки останца Кодиак — части этого скопления, частично разрушенного эрозией, — и смогли отчетливо выделить там слои донных отложений. Они измерили их толщину, уклон и поперечную протяженность и пришли к выводу, что отложения были нанесены текущей в озеро водой, а не другими геологическими процессами. Подобные отложения были замечены и в главном скоплении, что позволяет исследователям говорить о том, что оно раньше было дном дельты реки.

В верхних слоях дельты исследователи обнаружили вкрапления крупных булыжников — диаметром до метра и весом до нескольких тонн. По подсчетам исследователей, их принесли паводки скоростью до девяти метров в секунду, переносившие до трех тысяч кубометров воды в секунду. Что вызвало подобные катаклизмы на позднем этапе жизни озера, исследователи сказать не могут. При этом нижние слои сформированы из гораздо меньших камней — что говорит о первоначально спокойном их наносе рекой.

