Жених облил гостью на свадьбе ради шутки и потерял уважение родственников

Жених разыграл неудачный пранк над девушкой брата невесты и прослыл придурком в сети. Соответствующая история появилась на портале Reddit.

Шурин опубликовал пост, в котором рассказал об инциденте, произошедшем на свадьбе сестры. По словам мужчины, виновник торжества ради шутки облил его возлюбленную молоком, оставив пятна на голубом платье, стоимость которого составляет 320 долларов (23 тысячи рублей).

«Моя девушка застыла от шока, а жених начал смеяться и говорить: "Вот ты и попалась!" Я поинтересовался, какого черта он так поступил, на что тот ответил, что это был всего лишь розыгрыш, — пояснил автор публикации. — Моя любимая разозлилась, убежала отмывать платье и перестала разговаривать со мной и отвечать на звонки. Он потерял мое уважение и многих наших родственников».

Гость торжества признался, что попросил пранкера вернуть деньги за испорченное платье, однако получил отказ. «Моя сестра сказала, что я преувеличиваю, и бросила трубку. Они считают, что простого извинения достаточно. Моя девушка не хочет носить это платье даже после химчистки, потому что оно напоминает ей об этом ужасном случае», — пожаловался герой материала.

Пользователи сети поддержали мужчину в комментариях под постом и назвали поведение жениха отвратительным. «Он просто придурок. Кто сказал, что такие шутки — это смешно?», «Отвратительное поведение, понимаю, почему твоя девушка ушла с этого праздника», «Очень грубый и идиотский поступок. Жаль твою сестру, ведь она вышла за него замуж», — писали они.

В сентябре невеста заставила беременную подругу надеть тесное платье на свадьбу. Женщина, имя которой не указано, объяснила, что подруга захотела, чтобы на ее свадьбе все девушки были одеты в одинаковые платья. По словам гостьи, свадьба состоится в период, когда она будет на пятом месяце беременности, и выбранный наряд будет тесным и неудобным из-за ее живота.