Покинувшая Чечню евроичкерийка попросила у Кадырова разрешения вернуться

Уроженка Чечни Рубати Мицаева, известная в диаспоре в западных странах и проживающая в настоящий момент в Германии, обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой разрешить ей вернуться на родину. Видеообращение опубликовал в своем Instagram-аккаунте депутат парламента ЧР IV созыва Магомед Ханбиев, перевод заявления женщины приводит издание «Кавказ.Реалии» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

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«Я хочу жить у себя дома, ты позволишь мне приехать? Если ты мне разрешаешь приехать, то дай мне знать об этом, пусть мне передадут твои слова. Я сейчас хочу приехать домой», — сказала евроичкерийка (так называют сторонников самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ), уехавших в Европу, — прим. «Ленты.ру»).

По сведениям издания, женщина уже отправила в Чечню двух дочерей. Одна из них выиграла в конкурсе на лучший портрет матери Кадырова и получила премию от министра информации и печати Ахмеда Дудаева.

Отмечается, что Мицаева во время первой и второй чеченских войн работала медсестрой. Она является кавалером пяти орденов и медалей ЧРИ, а также позиционировала себя как представительница кабинета министров Ичкерии и ее главы Ахмеда Закаева по особо важным делам в Европе.

Ранее председатель парламента Чечни и соратник главы республики Магомед Даудов обратился к Закаеву и сыну бывшего президента ЧРИ Анзору Масхадову. «Приезжайте домой и погибните в войне против нас! Мы даже предоставим вам бесплатный самолет», — заявил он.