Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов в четверг, 7 октября. Индекс Мосбиржи в начале открытия основной торговой сессии Московской биржи вырос на 1,43 процента, до 4231,49 пункта, индекс РТС — на 1,71 процента, до 1845,76 пункта.

Рубль сохранил позиции к основным мировым валютам. На 10:00 мск доллар стоил 72,29 рубля (минус 0,1 рубля), евро — 83,62 рубля (минус 0,09 рубля).

На 10:05 стоимость нефти марки Brent торговалась по 80,84 доллара за баррель (минус 0,3 процента), марки WTI — по 76,84 доллара (минус 0,76 процента). Цены на газ продолжили дешеветь и на торгах лондонской биржи Ice в 9:48 опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров. На 10:01 ноябрьские фьючерсы торговались выше этой отметки.

