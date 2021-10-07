Внучка Муссолини победила на выборах в Италии

Внучка итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини победила на выборах в городской совет Рима. Об этом написали Euronews.

Теперь 47-летняя Ракеле Муссолини станет муниципальным депутатом от правой партии «Братья Италии», получив доверие 8,2 тысячи избирателей. В 2016 году, на прошлых выборах, на которых она также выиграла, Муссолини набрала 657 голосов. В 2021 году женщина стала самым успешным и популярным кандидатом в Риме.

«Человек важнее фамилии, какой бы тяжелой она ни была», — заявила внучка дуче. По ее словам, родство с одним из крупнейших диктаторов XX века не является причиной ее популярности.

В декабре 2020 года из политики ушла другая внучка фашистского лидера, 49-летняя Алессандра Муссолини. Она также была правым политиком, членом партии экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия!», а также депутатом национального и Европейского парламентов.