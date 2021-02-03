Правнук Муссолини перешел в «Лацио»

Итальянский футболист Романо Флориани Муссолини перешел в систему римского «Лацио», присоединившись к молодежной команде клуба серии А. Об этом сообщает The Sun.

18-летний игрок — правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини — выступает на правом фланге обороны. Отмечается, что в составе команды юниоров Муссолини проявлял на поле лидерские качества.

Новичок молодежного «Лацио» — сын Алессандры Муссолини, депутата Европейского парламента в 2014-2019 годах. Политик уклонялась от разговоров о возможном будущем сына в профессиональном футболе.

Среди болельщиков римского «Лацио» — неофашисты и правые радикалы. Клуб неоднократно попадал в центр скандалов из-за нацистских приветствий со стороны фанатов.

Бенито Муссолини — лидер итальянских фашистов, занимавший пост премьер-министра Италии с 1922 по 1943 год. Он был казнен в 1945 году.