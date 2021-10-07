Сингапурский профессор предрек появление нового коронавируса

Профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU предрек миру появление нового коронавируса. Его слова передает РИА Новости.

По словам Линьфа, коронавирус SARS-CoV-2 может мутировать и вернуться от человека к животным, после чего снова перейти на человека как новейшая мутация SARS-CoV-3 и вызвать новую пандемию.

«Это может произойти и так: скажем, человек, инфицированный коронавирусом Sars-CoV-2, оставляет где-то недоеденный фрукт, и его подбирает и съедает летучая мышь», — утверждает профессор.

В качестве мер профилактики появления новых мутаций Линьфа предложил отслеживание новых заболеваний летучих мышей и других диких животных, потенциал их перехода к человеку и разработку более надежной системы постоянного наблюдения за вспышками.

Ранее канадские исследователи показали, что вызывающие обеспокоенность новые варианты SARS-CoV-2 обладают большей вирулентностью, чем исходный «уханьский». Кроме того, исследователи проанализировали эффект, оказываемый вакцинацией. «Показанные здесь эффекты свидетельствуют о значительной степени защиты вакцинами от смерти (около 80-90 процентов), даже если их получение не предотвращало заражение», — отмечают авторы.