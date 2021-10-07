Песков рассказал об отношении Путина к песням о себе

Дмитрий Песков: Владимир Путин не тратит время на ознакомление с произведениями о себе

Президент России Владимир Путин обычно не тратит время на ознакомление с печатными и музыкальными произведениями о себе. Об отношении главы государства к песням, посвященным ему, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, о песнях, которые стали популярными, Путину рассказывают. Некоторые произведения ему удается послушать, добавил представитель Кремля. «Но в целом он и книги о себе не читает, и материалы о себе так особо и не смотрит, просто не тратит на это время», — заключил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал россиянам о том, как он отдыхает. По его словам, у него не так много времени бывает для отдыха, но когда это случается, то застолье проходит с песнями и алкоголем. Глава государства отметил, что он русский человек, и мало чем отличается от подавляющего большинства граждан России.

