МИД России предупредил об угрозе превращения космоса в арену конфликтов

Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в своем докладе для заседания Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам контроля над вооружениями предупредил об угрозе превращения космоса в арену конфликтов. Об этом сообщает ТАСС.

«Риски превращения космоса в арену конфликтов приобретают вполне реальные очертания», — говорится в зачитанном Ермаковым докладе. Дипломат указал на то, что ряд стран — членов ООН «реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивание потенциала силового воздействия на космические объекты и использование космического пространства для ведения боевых действий в целях достижения собственного военного превосходства».

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Ермаков также заявил о намерении Москвы вынести на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН ряд резолюций, призванных не допустить превращение космоса в арену боевых действий, в том числе по неразмещению оружия в космосе, укреплению прозрачности и доверия в космической деятельности и по мерам предотвращения гонки вооружения в космосе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за начало переговоров по запрету размещения вооружений в космосе. Он подчеркнул, что возможность использования космоса на благо человечества может обеспечить только гарантированное предотвращение там гонки вооружений. «Выступаем за начало переговоров по разработке международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой», — заявил он.