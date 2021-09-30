В МИД России оценили прогресс в переговорах с США по кибербезопасности

Сергей Рябков: Россия достигла прогресса в переговорах с США по кибербезопасности

Москва достигла «медленного прогресса» в переговорах с Вашингтоном по кибербезопасности. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат оценил результаты диалога о стратегической стабильности. По его словам, у России и США очень много разногласий, однако есть желание «определить пределы возможного и хотя бы начинать определять точки соприкосновения».

«Мы договорились о создании двух рабочих групп, которые будут заниматься профильной тематикой. Вначале мы должны продолжить обмен сигналами, которые составляют на данном этапе содержание проводимой работы. Это можно осуществлять и в рабочем порядке», — подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД пояснил, что первая группа займется вопросами будущего контроля над вооружениями. Вторая группа будет отвечать за «железо», то есть за потенциал сторон, и действия, которые оказывают стратегический эффект.

Ранее Рябков заявил, что Соединенные Штаты будут отвечать за последствия, если первыми разместят оружие в космосе. Он подчеркнул, что Россия не станет первой страной, разместившей там вооружение. По его словам, тяжкие последствия этого шага целиком лягут на Вашингтон.