Россия выступила за запрет размещения вооружений в космосе

Россия выступает начало переговоров по запрету размещения вооружений в космосе. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, его видеообращение по случаю 60-летия полета Юрия Гагарина в космос опубликовано на сайте ведомства.

Лавров подчеркнул, что возможность использования космоса на благо человечества может обеспечить только гарантированное предотвращение там гонки вооружений. «Выступаем за начало переговоров по разработке международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой», — заявил он.

В качестве основы предлагается взять российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году. Пока документ будет разрабатываться, стабилизировать ситуацию призвана выдвинутая Россией инициатива, согласно которой страны обязуются не размещать оружие в космосе первыми. К ней присоединились уже тридцать государств, добавил Лавров.

В октябре прошлого года глава Пентагона Марк Эспер рассказал, что США задумались о создании оборонительного вооружения в космосе из-за действий России и Китая. Он отметил, что это необходимо в том числе для защиты находящихся на орбите аппаратов невоенного назначения.