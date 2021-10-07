Замдекана российского вуза отстранили за оскорбление студентов

Замдекана экономфака СПбГУ отстранили от обязанностей после слов об «убогих» волонтерах

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) освободило доцента Юрия Гузова от исполнения обязанностей первого заместителя декана экономического факультета. Поводом стали его высказывания. Информацию об этом в четверг, 7 октября, «Ленте.ру» подтвердили в приемной декана экономического факультета.

Об отстранении Гузова накануне, 6 октября, сообщил проректор по организации работы с персоналом Владимир Еремеев на сайте виртуальной приемной вуза.

Причиной кадровых изменений стали скриншоты переписки в официальной системе учебного учреждения для дистанционного обучения. На вопрос студента о практике Гузов ответил: «Нормальные люди идут в переписчики, убогие — в волонтеры, саботажники ждут отчисления».

В приемной декана экономического факультета СПБГУ не смогли уточнить информацию о том, останется ли Гузов преподавать в университете. Должность первого заместителя декана займет доцент Виктор Титов.

«Фонтанка» сообщала, что между СПбГУ и Управлением службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти заключено соглашение, по которому студенты 35 направлений будут проходить практику в качестве переписчиков на Всероссийской переписи населения.

Учащиеся, которые получают соцвыплаты, не могут быть туда устроены, поскольку им придется отказаться от выплат. Таким студентам советуют устроиться в качестве волонтеров, зарплату они получать не будут. Именно их, по данным «Фонтанки», Гузов и назвал «убогими».

Ранее в октябре некоторые СМИ распространили информацию о том, что в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП) жестоко обращаются со студентами. Якобы ректор Александр Запесоцкий «насильственно удерживал студентов в здании», и одна из студенток после беседы с ним упала в обморок. В пресс-службе учебного учреждения эти данные опровергли.