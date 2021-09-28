Студентке российского вуза стало плохо во время встречи с ректором

Студентке стало плохо во время встречи с ректором Петербургского университета профсоюзов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел во время встречи студентов третьего курса факультета актерского мастерства с ректором российского вуза Александром Запесоцким. Как рассказал отец одного из них, один из преподавателей во время пандемии коронавируса проводил дополнительные занятия в нерабочее время. Дело дошло до суда, однако преподаватель выиграл.

По некоторым данным, ректор обсуждал эту тему со студентам на встрече, во время которой девушка упала в обморок. Прибывшие в университет сотрудники скорой помощи вынесли ее из здания на носилках, чтобы доставить в больницу. Выясняются обстоятельства произошедшего.

В июле в Белгороде умерла 29-летняя иностранная студентка из Конго. В одном из дворов города девушке стало плохо, она потеряла сознание и упала. Очевидцы происшествия вызвали скорую, студентку госпитализировали. Как выяснилось позже, она скончалась в больнице. Причиной смерти девушки могло стать отравление неизвестными веществами.