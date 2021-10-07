Американка попыталась спасти собаку и получила страшные ожоги

Американка Лайа Слейтон (Laiha Slayton) получила сильнейшие ожоги 90 процентов тела после того, как прыгнула в термальный источник в национальном парке Йеллоустоун в попытке спасти свою собаку. Об этом сообщает газета Daily Mail.

20-летняя Слейтон приехала на отдых в национальный парк с отцом и двумя собаками породы ши-тцу по кличке Расти и Чеви. Пока девушка искала поводки в машине, собаки бродили неподалеку, пока Расти не обжог лапу из-за внезапного выброса пара из гейзера. Пес запаниковал и упал в источник.

Лайа прыгнула за ним в воду, температура которой в тех местах может достигать 88 градусов по Цельсию, в попытке спасти своего годовалого щенка, а затем ее должен был спасти отец.

В результате девушка получила ожоги третьей степени на теле от плеч до ног. Отец отвез дочь в ближайшую больницу, откуда ее на вертолете доставили в ожоговое отделение регионального медицинского центра. Мужчина также получил ожог ноги и нуждался в лечении. Щенка Расти отвезли к ветеринару, однако от пережитых ран он скончался.

В конце августа другая жительница США погуляла у термального озера в Йеллоустонском национальном парке и угодила в тюрьму за хулиганство. Вместе с двумя друзьями она сошла с обозначенной туристической тропы и направилась к бассейну гейзеров Норрис, известному горячими источниками и минеральными ручьями. Компанию заметили другие туристы, сняли на камеру и связались с администрацией национального парка. Путешественницу приговорили к семи дням тюремного заключения и штрафу в размере тысячи долларов.

