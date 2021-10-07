Nokia выпустила свой первый планшет

Под брендом Nokia выпустили первый планшет компании

Первый планшет под брендом Nokia получил экран с 2K-разрешением и поддержку LTE. Об этом сообщается на сайте компании.

Представленный девайс имеет алюминиевый корпус, передняя панель закрыта защитным закаленным стеклом. Аппарат под названием T20 получил 10,4-дюймовый дисплей разрешением 2000х1200 пикселей с максимальной яркостью 400 нит. Устройство имеет толщину около восьми миллиметров и вес 470 граммов.

Nokia T20 работает под управлением восьмиядерного процессора Tiger T610, имеет до четырех гигабайт оперативной и 64 гигабайт встроенной памяти с возможностью расширения. Устройство поддерживает обмен данных по Wi-Fi и сотовой связи посредством 4G. Выпущенный планшет получил основную камеру разрешением восемь мегапикселей и фронтальную камеру разрешением пять мегапикселей.

Производитель позиционирует устройство в качестве бюджетного девайса для работы и развлечений. Модель отличается аккумулятором емкостью 8200 миллиампер-часов, который позволяет работать на одном заряде до 15 часов.

Стоимость версии с четырьмя гигабайтами оперативной памяти, 64 гигабайтами встроенной памяти и LTE составляет 19 990 рублей.

Информация о том, что под брендом Nokia выйдет планшет, появилась в середине лета. Инсайдеры обнаружили, что планшеты получили сертификационные номера TA-1392 и TA-1397 для продажи на рынке России.