Федеральный суд в США заблокировал скандальный техасский закон об абортах

Федеральный судья в США Роберт Питман временно заблокировал принятый в Техасе закон, почти полностью запрещающего аборты в штате. Об этом сообщает Daily Mail.

Питман приостановил действие скандального запрета, не позволяющего женщинам искусственно прерывать беременность после шести недель, когда обнаруживается сердцебиение плода. Он не стал откладывать дату вступления этого постановления в силу, чтобы дать государственным клиникам, проводящим аборты, небольшой промежуток времени для возобновления ранее запланированных процедур.

Однако многие клиники не спешат проводить операции, так как боятся, что без постоянного снятия запрета их ждут крупные иски. Чтобы обеспечить соблюдение закона, власти штата дали гражданам возможность подавать иски против нарушителей и право на получение компенсации в размере не менее 10 тысяч долларов в случае успеха.

Многие клиники Техаса находятся на грани закрытия, так как количество пациентов уменьшилось почти на 80 процентов. Тем временем больницы в соседних штатах не успевают обслуживать растущее число клиентов, которым приходится преодолевать сотни миль.

1 сентября в Техасе вступил в силу закон о запрете абортов. Он стал предметом критики многих правозащитников. По их мнению, закон вводит фактически полный запрет на процедуру прерывания беременности, поскольку 85-90 процентов женщин делают аборт на сроке от шести недель.

Многие знаменитости отреагировали негативно отреагировали на запрет. Так, актриса Ума Турман назвала закон очередным дискриминационным инструментом против тех, кто находится в экономически невыгодном положении.