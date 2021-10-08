Фаворит «Мистер Олимпия» умер за день до турнира

В Орландо 37-летний бодибилдер Петерсон умер за день до турнира «Мистер Олимпия»

В Орландо 37-летний бодибилдер Джордж Петерсон (George Peterson), который должен был принять участие в турнире «Мистер Олимпия», умер в своем номере в гостинице 6 октября, за день до соревнований, сообщает Generation Iron.

Его тренер Джастин Миллер нашел Петерсона лежавшим лицом вниз в своем гостиничном номере. До приезда служб экстренной помощи Миллер вместе с сотрудниками безопасности отеля пытались вернуть спортсмена к жизни, однако реанимационные действия не помогли его спасти. Причина смерти станет известна лишь после вскрытия.

Петерсон готовился в пятый раз принять участие в турнире, основанном Арнольдом Шварценеггером. В этом сезоне он трижды выступал в дивизионе Classic Physique и один раз в 212 Olympia Showdown. Все четыре раза он финишировал третьим. Его считали фаворитом на победу в конкурсе в этом году.

Ранее стало известно, что в ходе второго этапа шестидневного марафона Marathon des Sables в марокканской части пустыни Сахара произошел трагический случай. От остановки сердца скончался 50-летний бегун из Франции, имя которого организаторы соревнований не разглашают. Уточняется, что перед стартом марафона спортсмен успешно прошел медицинское обследование.