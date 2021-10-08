Стилист раскрыла тайный смысл красных нарядов жены Бориса Джонсона

Стилистка раскрыла тайный смысл красного цвета одежды супруги премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Симондс (Carrie Symonds). Материал публикует Daily Mail.

Эксперт по цветотерапии (метод нетрадиционной медицины, во время которого на пациента воздействуют с помощью окрашенного в разные цвета света для его излечения — прим. «Ленты.ру») Ли Чемберс (Lee Chambers) проанализировала образы знаменитости, в которых она посетила конференцию Консервативной партии в Манчестере в начале октября.

Симондс вышла в свет в пиджаке и рубашке испанского массмаркетового бренда Zara, общая стоимость которых составляет 87 фунтов стерлингов (8541 рублей). В качестве альтернативного наряда она выбрала алое платье марки Cabbages & Roses за 360 фунтов стерлингов (35 тысяч рублей).

По словам Чемберс, красный цвет этих нарядов символизирует страсть, власть, силу и уверенность в занимаемом положении в обществе. «Такие вещи замечает публика и пресса, что важно для Симондс, которая продолжает создавать личный бренд», — подчеркнула специалистка.

Кроме того, эксперт по цветотерапии считает, что яркие образы Симондс отвлекают внимание общественности от самого Джонсона и переключают его на жену. «Таким образом она поддерживает своего мужа, который находится под пристальным наблюдением прессы», — заключила Чемберс.

В мае стало известно, что Кэрри Симондс выбрала для свадьбы платье за пять тысяч рублей. Она отдала предпочтение платью греческого дизайнера Христоса Костареллоса с цветочным принтом. Наряд стоит 300 тысяч рублей, однако Симондс решила отказаться от его покупки в пользу аренды на день. В итоге свадебный наряд обошелся ей в 4700 рублей.