В Калифорнии запретили снимать презерватив до окончания полового акта

Калифорния стала первым американским штатом, где законодательно запретили снимать презерватив до окончания полового акта, если партнер не дал на это своего разрешения, сообщает Associated Press. Законопроект подписал губернатор штата Гэвин Ньюсом.

Такую практику как «стелсинг» ( stealthing) включили в гражданский кодекс штата и определили ее как насильственные действия сексуального характера. Теперь жертвы данного нарушения смогут обращаться в суд и требовать от нарушителей возмещения ущерба.

Эксперты по законодательному праву предупредили о неизбежном появлении проблем в рассмотрении дел о «стелсинге», поскольку сложно доказать умышленный характер действий тех, кто его совершил. Кроме того, данная инициатива приравнивает изнасилование супруги к насильственным действиям над посторонней женщиной.

Ранее сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обвинили в сексуальном насилии в Конго во время миссии по борьбе с Эболой. Сообщается, что в общей сложности 83 человека оказались причастны к предполагаемым актам сексуального насилия в течение двухлетней миссии.