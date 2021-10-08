В «Роскосмосе» назвали абсолютно естественным удорожание «Глонасс» в два раза

Создание новых спутников «Глонасс-К2» обходится «Роскосмосу» в два раза дороже, чем космических аппаратов «Глонасс-К» предыдущего поколения, рассказал РИА Новости гендиректор «Информационных спутниковых систем» (ИСС) Николай Тестоедов, назвав это абсолютно естественным процессом.

По его словам, данное обстоятельство связано с «комплексом причин». «Во-первых, первые "Глонасс-К2" собираются еще на иностранной компонентной базе. Доллар вырос в два раза. В стоимость импортонезависимых аппаратов, которые пойдут с 2026 года, в свою очередь, необходимо внести работы по перепроектированию», — сказал глава ИСС.

Вторая причина связана с наличием у «Глонасс-К2» дополнительной аппаратуры, которая утяжеляет космический аппарат в полтора раза. «В-третьих, выросли цены на комплектующие. Возьмите дефлятор пять процентов в год и умножьте на десять лет, которые прошли с запуска первого "Глонасс-К". Только за счет умножения дефлятора вы уже получите двукратный рост. То есть произошедшее удвоение — это абсолютно естественный процесс», — заявил Тестоедов.

По его словам, первый спутник «Глонасс-К2» планируется запустить в 2022 году. «Мы ведем непрерывную работу по его подготовке к пуску, но к сожалению, возникли вопросы к работе бортовой математики. Для опытно-конструкторской работы над новым спутником это обычная ситуация, которую никак невозможно спрогнозировать», — отметил гендиректор ИСС.

Тестоедов заверил, что с 2026 года все космические аппараты «Глонасс-К2» будут изготовлены из российской элементной базы. «Даже там, где российская промышленность не имеет технологических возможностей изготовить конкретную микросхему, заменим ее микросборкой, но отечественного производства. Где-то из-за этого может прибавиться вес по сравнению с использованием иностранной компонентой базы», — сказал руководитель.

В ноябре 2020 года РИА Новости, ссылаясь на материалы «Роскосмоса», сообщило, что новые спутники «Глонасс-К2» оказались в четыре раза дороже своих предшественников.

В апреле того же года в публикации «Спрос за дисциплину» газеты «Сибирский спутник» утверждалось, что графики изготовления космических аппаратов ИСС сорваны вследствии задержек в поставках комплектующих от субподрядчиков.