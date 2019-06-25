Западные санкции «подрезали» ГЛОНАСС

Западные санкции, введенные в отношении электроники военного и двойного назначений, привели к сокращению финансирования ГЛОНАСС, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключение Счетной палаты по проекту поправок к федеральному бюджету на 2019 год.

«Власти признали невозможность серийного производства спутников ГЛОНАСС-К в рамках бюджета на 2019 год из-за нехватки импортных комплектующих. Средства перераспределят на разработки по импортозамещению, заверили в правительстве», — отмечает издание.

По данным издания, речь идет о сокращении в 2019 году финансирования в размере 12,9 миллиарда рублей, изначально предусмотренного федеральной целевой программой (ФЦП) «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы», из которых 6,9 миллиарда полагалось «Роскосмосу», а остальное — Минобороны.

Теперь часть данных денежных средств (7,05 миллиарда) предлагается направить на развитие ГЛОНАСС, в частности, на формирование «страхового запаса электронной компонентной базы иностранного производства, в том числе для изготовления 11 космических аппаратов ГЛОНАСС-К2».

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова отметили, что таким образом «идет внутреннее перераспределение средств на отечественные опытно-конструкторские работы с целью импортозамещения».

В апреле сообщалось, что завершение эксплуатации тяжелых ракет «Протон-М» и неготовность создаваемых им на замену носителей «Ангара-А5» привели к необходимости облегчения выводимых на околоземную орбиту спутников ГЛОНАСС.

В марте президент некоммерческого партнерства системы Александр Гурко заявил, что Индия будет производить навигационные чипсеты (составная часть навигационных систем для получения сигналов со спутников) ГЛОНАСС российской разработки.

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В апреле того же года гендиректор предприятия-производителя спутников «ИСС имени Решетнева» Николай Тестоедов рассказал, что космические аппараты ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.

В настоящее время масса спутника «Глонасс-К» российской глобальной навигационной системы равняется 1,4 тонны. Такие космические аппараты составляют основу ГЛОНАСС. Масса современного космического аппарата, «Глонасс-К1», приближается к одной тонне. Масса спутника «Глонасс-К2», отличающегося уменьшенной долей иностранных комплектующих, сопоставима с массой «Глонасс-К».

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