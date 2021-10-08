Россиянам начнут выдавать все документы в электронном виде

Вице-премьер Чернышенко: к 2024 году у 85 процентов россиян появится аккаунт на Госуслугах

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что оформление всех справок, пособий и выплат в режиме онлайн на «Госуслугах» станет доступным россиянам к 2024 году, сообщает ТАСС.

По словам Чернышенко, к 2024 году россиянам будут выдавать все документы в электронном виде. В этот же период планируют перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. К 2024 году у 85 процентов граждан страны появится аккаунт на Госуслугах. Предполагается, что не менее 50 миллионов человек будут пользоваться сервисом биометрической идентификации.

«Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот. Для тех, кто привык получать госуслуги в традиционном формате, такая возможность сохраняется», — отметил вице-премьер.

Чернышенко добавил, что проект «Госуслуги онлайн» повышает качество и удобство услуг, предоставляемых госорганами. Кроме того, он расширяет число услуг, которые граждане и организации начнут получать в электронном виде. При этом инициатива создат единый подход к оказанию госуслуг во всех регионах страны.

Ранее сообщалось, что россияне смогут оформить прописку через портал Госуслуг с 2023 года. До этого времени для получения документа необходимо посещать орган регистрационного учета.