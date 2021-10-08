Стало известно о состоянии ушедшего на больничный главы Воронежской области

Глава Воронежской области Александр Гусев, который ушел на больничный, в настоящее время находится в реанимации в одной из больниц Москвы. О его состоянии сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских структурах региона.

Ранее в пресс-службе губернатора заявили, что Гусев в связи с болезнью возложил исполнение обязанностей главы региона на своего заместителя Виталия Шабалатова.

По информации различных Telegram-каналов, Гусев проходил лечение от COVID-19 в областной больнице №1, затем его транспортировали в Москву. В ночь на среду, 6 октября, один из каналов написал со ссылкой на источник в правительстве региона, что Гусев якобы «борется за жизнь». В администрации губернатора эту ситуацию не комментировали.