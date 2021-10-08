Дочь Джуда Лоу вышла в свет в откровенном платье и была обругана в сети

Дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис вышла в свет в откровенном наряде и была обругана пользователями сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

На опубликованных снимках папарацци запечатлели 20-летнюю знаменитость во время вечеринки Bulgari Serpenti Metamorphosis Party в Милане. Девушка была одета в черное платье бренда Roberto Cavalli длины макси с полупрозрачной юбкой, верх которого оформлен различными узлами и металлическими аксессуарами в виде головы тигра, колец и когтей. Ее образ дополнили колье в виде змеи, жемчужный браслет и черные лакированные туфли с острым носом.

Пользователи сочли образ Лоу чересчур вызывающим и принялись критиковать его в комментариях под материалом. «Это провал», «Выглядит как представительница среднего класса», «Ты бы еще голая пришла», «У нее нет никакого таланта. Только знаменитые родители. Если бы не ее папочка, она бы работала кассиршей в супермаркете», «Мерзкая девушка», — высказывались они.

В сентябре Айрис Лоу показала фигуру на снимке в купальнике. Знаменитость сфотографировалась во время отдыха, сидя на шезлонге у бассейна. На размещенном кадре девушка позирует с собранными в пучок волосами в раздельном бикини коричневого цвета и зеленой бейсболке с белым орнаментом.