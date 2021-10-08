Стилист раскрыла главную ошибку в уходе за джинсами

Эксперты раскрыли главную ошибку в уходе за джинсами и предложили лайфхаки, которые позволят сохранить их первоначальный вид. Соответствующий материал публикует Lad Bible.

Журналисты издания обратили внимание на видео стилиста Ранья Батал (Ranya Batal) в TikTok. На размещенных в сети кадрах женщина порекомендовала зрителям не стирать брюки из денима в стиральной машине.

«Не стирайте джинсы! Это влияет на посадку и цвет изделия, они испортятся и никогда не будут такими, как раньше. Лучше положите их в специальный чехол и отправьте в морозилку на два дня: джинсы будут как новые», — заверила она.

Генеральный директор бренда Levi's Чип Берг (Chip Bergh) также считает, что джинсы нельзя стирать, поскольку таким образом они быстро изнашиваются. По словам мужчины, за 10 лет он ни разу не отправил в стиральную машину свои любимые джинсы. Вместо этого специалист вручную очищает загрязнения и пятна на ткани.

Кроме того, свое мнение на эту тему озвучила соучредитель и генеральный директор компании моющих средств Branch Basics Келли Лав (Kelly Love). Эксперт советует помещать джинсы на солнце, чтобы они сушились в течение нескольких дней, так как это поможет избавится от бактерий и неприятного запаха. «Сушка на солнце — это экологичный способ, который экономит воду и энергию», — заключила бизнесвумен.

В сентябре блогерша показала необычный способ продлить срок службы джинсов. Жительница Лос-Анджелеса Изабелла Авила порекомендовала вместо стирки класть брюки из денима в морозилку. По ее словам, таким образом она избавляет их от неприятного запаха и бактерий.