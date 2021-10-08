Алесю Кафельникову заподозрили в ретуши лица на видео без макияжа

Российская модель Алеся Кафельникова приняла участие в съемке для российской версии журнала Vogue и подверглась критике в соцсетях. Пост появился на странице издания в Instagram.

На размещенных кадрах 22-летняя знаменитость демонстрирует свой уход за кожей лица и то, какой косметикой она делает повседневный макияж. В видео Кафельникова запечатлена без мейкапа с собранными в пучок волосами и в розовом свитере. Ее образ дополнили несколько украшений: крупные серьги и колье в виде цепи.

Пользователи сети заподозрили манекенщицу в улучшении внешности в ролике с помощью ретуши, о чем принялись писать в комментариях. «Очень красивая, спасибо блюру на лице», «Фильтр скачет как конь», «Почему видео без макияжа, но зато с ретушью?», «Такое ощущение, что помимо фильтра тут и Faceapp», «Что с лицом?» — высказывались юзеры.

Ранее в сентябре Алеся Кафельникова раскрыла правду об изменениях тела после родов. На последних неделях беременности у манекенщицы появились растяжки на груди. Кроме того, по ее словам, после родов неровностей на коже стало больше.