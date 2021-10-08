Женщина показала способ вывести пятно с ковра с помощью подручных средств

Лиэнн Льюис избавилась от пятна на ковре с помощью мицеллярной воды и пищевой соды

Женщина показала способ избавления ковра от въевшихся пятен с помощью подручных средств. Соответствующий лайфхак появился в Facebook-сообществе Mrs Hinch Cleaning Tips («Советы мисс Хинч по уборке»).

На размещенных в сети кадрах Лиэнн Льюис (Leanne Lewis) показала, что случайно пролила на свой ковер автозагар. По ее словам, чтобы вывести пятно, она обильно смочила его мицеллярной водой, затем нанесла пищевую соду и оставила полученную смесь на ткани на 10 минут. После этого блогерша очистила пятно щеткой с жестким ворсом.

Публикация Льюис набрала 1,7 тысячи лайков и 438 репостов. Пользователи сети поблагодарили ее за предложенный метод в комментариях под постом. «Спасибо тебе! Возьму на заметку», «Мне это было нужно! Спасибо за помощь!», «Ты спасла мою жизнь!», «Гениально!», «С нетерпением жду возможности попробовать этот метод!» — писали они.

В августе женщины раскрыли способы вывести неприятный запах из ковра. Одна пользовательница соцсети обратилась к другим юзерам за советом по удалению пятен со своего напольного покрытия. В ответ женщине порекомендовали использовать пищевую соду, так как она естественным образом нейтрализует запахи.