Женщину предупредили о выселении из дома из-за громкого плача дочери

Жительница Великобритании пожаловалась, что арендодатель предупредил ее о скором выселении из дома из-за громкого плача ребенка. Она написала об этом на сабреддите для родителей на сайте Reddit.

Автор поста, мать-одиночка из Великобритании, призналась, что не может совладать с криками полуторагодовалой дочери. По ее словам, ребенок истошно вопит всю ночь и постоянно устраивает истерики, причем бросается на землю с такой силой, что часто ранится. Мать объяснила, что дело не в голоде или проблемах с психикой, и добавила, что пытается отвлекать кричащую дочь играми, но уже несколько раз это заканчивалось поездками в травмпункт — девочка била ее в глаз.

Из-за постоянных криков ребенка живущий по соседству арендодатель за четыре месяца до окончания контракта аренды предупредил женщину, что не намерен его продлевать, и отметил, что, если она найдет другое жилье быстрее, она сможет съехать без каких-либо штрафных санкций. Также он добавил, что позиционирует свой дом как «жилье для бездетных», хотя автор поста отметила, что въехала туда будучи «заметно беременной», что не волновало владельца, а также в объявлении о сдаче в аренду было указано, что неподалеку расположен детский сад. Арендодатель подчеркнул, что устал от постоянных жалоб соседей на женщину: они недовольны не только криками, но и тем, что она не всегда вовремя выкидывает и сортирует мусор.

Британка отметила, что у нее осталось два месяца, чтобы найти новое жилье, и она не знает, что делать, так как постоянно обессилена, а остатки энергии тратит на заботу о ребенке. Также у нее есть проблемы с деньгами, что осложняет поиск вариантов еще больше, а родственники отказываются сидеть с ее дочерью из-за истерик.

Комментаторы посочувствовали автору поста и отметили, что ей стоит обратиться за психологической помощью самой и обязательно показать врачам ребенка, так как постоянные крики и истерики — это ненормально. Мать поблагодарила их и отметила, что их слова — открытие для нее. Так как это ее первый ребенок, она не знала, чего ожидать. Некоторые пользователи дали ей советы по шумоизоляции, например, завесить стены коврами и выложить у них упаковки от яиц.

Ранее сообщалось, что в испанском городе Луго кот включил музыку на всю громкость и вынудил соседей звонить в полицию. Хозяину пришлось возвращаться из загородной поездки, чтобы выключить музыкальный центр.