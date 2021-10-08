Актер из «Особенностей национальной охоты» предрек больше смертей от алкоголя

Актер Виктор Бычков, сыгравший Кузьмича в фильме «Особенности национальной охоты», назвал причину пьянства в России, комментируя отравление алкоголем в Оренбургской области. Об этом пишет Daily Storm.

По мнению Бычкова, россияне злоупотребляют алкоголем из-за финансовой неустроенности в жизни и отсутствия надежд на лучшее. Он считает, что со временем от дешевой «паленки» будет еще больше смертей.

«То, что будут умирать люди и дальше от пьянства, — это точно. Люди нищают. И у них нет другого выхода. В Оренбургской области тем более. И даже если там построить бассейн на тысячу человек — это не спасет. Если поставить огромное количество детских школ, где будут учить лобзиком пилить, — может быть, тогда чуть сократится народа пьющего. А так пьют и будут еще больше пить, травиться. Потому что нищают», — предрек актер.

Бычков не знает, как бороться с пьянством в России, и считает, что над этим вопросом должны задуматься чиновники. Актер отметил, что пьянство — это выбор людей, оно также связано с нежеланием государства помогать им. «Все в комплексе приводит к таким трагедиям, как в Оренбургской области», — заключил он.

О массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. По последним данным, число погибших увеличилось до 17 человек. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил муниципалитетам экстренно информировать жителей области о запрете на покупку и употребление нелицензированного алкоголя. Позднее в крови отравившихся насмерть россиян обнаружили многократное превышение смертельной для человека концентрации метанола.