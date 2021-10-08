Акула укусила греющегося на солнце аллигатора за лапу и попала на видео

В Южной Каролине, США, акула неожиданно подплыла к греющемуся на солнце на поверхности воды аллигатору, укусила его за лапу и попала на видео. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

На кадрах, снятых туристом Кори Конлоном, видно, как рептилия наслаждается лучами солнца. В какой-то момент рядом с ней оказывается акула и кусает аллигатора за заднюю лапу. Атакованный хищник вздрагивает от неожиданности, однако решает оставить нападение без ответа. Аллигатор продолжил принимать солнечные ванны, а акула покружила рядом с ним и уплыла.

Ранее сообщалось, что любопытная акула погналась за гребнистым крокодилом у берегов Островов Уэссел на Северной территории Австралии. Крокодил выглядел довольно утомленным из-за преследования и пытался избавиться от акулы.