Владелица магазина помогла девушке клиента уличить его в измене

Владелица магазина одежды и нижнего белья рассказала, как помогла девушке одного из ее клиентов уличить его в измене с ее лучшей подругой. Пользовательница под ником @itsmollylux поделилась видео в TikTok.

В ролике предпринимательница сказала, что однажды получила письмо от незнакомой девушки. По словам незнакомки, она увидела в электронной почте своего молодого человека письма от ее магазина, однако он ни разу не дарил ей ничего из одежды или нижнего белья. Автор письма добавила, что в последнее время ее избранник стал странно себя вести и она начала подозревать его в измене.

Обеспокоенная девушка попросила владелицу магазина сказать ей адрес, на который молодой человек отправлял покупки. Из соображений конфиденциальности женщина ей отказала, но предложила назвать имя получательницы. Так девушка узнала об изменах своего избранника с ее лучшей подругой Валери.

Ранее сообщалось, что в Лондоне женщина заподозрила партнера в измене из-за ошибки на почте и устроила погром. Она подумала, что у мужчины родился ребенок на стороне.