Сексолог назвала черты склонного к изменам человека

Сексолог Анна Амбарцумян рассказала «Пятому каналу», как при первой встрече с человеком определить, что от него можно ожидать. Она назвала ряд черт, на которые стоит обратить внимание, и благодаря которым можно определить потенциального изменщика: как мужчину, так и женщину.

Специалист отметила, что свободолюбивые люди обоих полов склонны вести себя одинаково. Как правило, у таких людей есть две крайности. Первым признаком, говорящим о том, что человек потенциально может быть изменщиком является то, что с первых минут знакомства он пытается доносить до своей пары мысль о том, что измены являются нормой, заявила эксперт. Они не считают физическую измену неприемлемой, кроме того, они часто выступают за свободные отношения. Для них сосредоточиться на одном человеке означает, что они перечеркивают остальные прелести этого мира в лице других мужчин или женщин, оттого и не хотят этого делать.

Второй их крайностью являются их постоянные попытки подчеркнуть, что они не способны на измену. Как правило, неверные своей паре люди могут начать такой разговор в неуместный момент, или делать на этом акцент постоянно. Кроме того, подчеркнула сексолог, изменщики сами сильно ревнуют и интересуются тем, с кем же кроме них общается их вторая половинка. Возможно такое поведение всего лишь говорит о ревнивом характере человека, но есть вероятность, что такой человек имеет большой круг общения с противоположным полом на стороне, отметила Амбарцумян.

Также она посоветовала обращать внимание на то, как человек наблюдает за другими людьми. По мнению специалиста, если у вашей второй половинки бегают глаза и концентрируются на других женщинах или мужчинах, это еще один признак потенциального изменщика.

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что поступки неверных мужчин негативно влияют на здоровье женщин, которым они изменяют. По ее словам, во время неверности мужчина всегда забирает у своей девушки «кусочек самооценки».