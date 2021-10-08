Россиянка назвала способы бесплатно получить шикарный прием в отеле Турции

Российская туристка, часто путешествующая по Турции, назвала несколько способов бесплатно получить комплимент от отеля при заселении. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как утверждает девушка, получить шикарный прием в гостинице может каждый постоялец. Для этого, по ее словам, необходимо заранее предупредить турагента о том, что при заселении сотрудникам нужно подготовить «приветственный набор».

«Все турагенты и для всех туристов могут такое организовать без каких бы то ни было проблем. Нужно просто заранее об этом попросить», — заявила россиянка.

Также путешественница советует сообщить персоналу отеля при заселении о каком-либо значимом событии (например, годовщине свадьбы или дне рождения) и попросить организовать «романтик в номере». Кроме того, по опыту туристки, сотрудники гостиницы редко отказывают в просьбе бесплатного похода в а-ля карт ресторан по поводу торжества.

«Если у вас достаточное количество подписчиков в Instagram, то, регулярно отмечая отель в своих публикациях, вы также можете получить неожиданный комплимент от отеля в номере», — поделилась еще одним способом россиянка.

Помимо прочего, туристка обратила внимание на то, что многие пятизвездочные отели Турции имеют специальную программу лояльности для постоянных клиентов. Так, повторно возвращаясь в отель, путешественники могут рассчитывать не только на шикарный прием, но и на другие привилегии.

Ранее в октябре российским туристам раскрыли стоимость путешествия в Каппадокию, которая считается самым популярным регионом Турции для экскурсионного отдыха осенью. Так, стоимость полета на воздушном шаре начинается от 60 евро с человека (примерно пять тысяч рублей).