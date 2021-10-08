Россиянам раскрыли стоимость активного отдыха в Турции

АТОР: стоимость полета на воздушном шаре в Каппадокии начинается от 60 евро с человека

Российским туристам раскрыли стоимость путешествия в Каппадокию, которая считается самым популярным регионом Турции для экскурсионного отдыха осенью. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что большинство путешественников предпочитают в Каппадокии активные виды отдыха — велотуры, сафари и хайкинг. Однако самой востребованной туристической услугой из года в год становится полет на воздушном шаре.

В стоимость такой экскурсии, как правило, входят трансфер от отеля к месту старта и обратно, страховка, сам полет и завтрак. Некоторые программы включают также фуршет с шампанским и бумажный сертификат о совершении воздушного путешествия. Цены на туристическую услугу начинаются от 60 евро (примерно пять тысяч рублей) в корзине на 28 человек и могут достигать 400 евро (около 33 тысяч рублей) за полет в корзине на 2-3 человека.

Эксперты компании TSC «Служба поддержки туристов» подчеркнули, что в Каппадокии можно найти жилье разных ценовых сегментов — от люксовых бутик-отелей в пещерах стоимостью 1 тысяча евро в сутки (примерно 83 тысячи рублей) до бюджетных вариантов за 20 евро за ночь (около 1,6 тысячи).

Помимо активного отдыха, путешественникам порекомендовали отправиться на экскурсии по подземным городам, а также в долины Пашабаг и Дервент, знаменитые скалами причудливой формы.

Ранее в октябре россиянам раскрыли способ найти недорогие билеты в Турцию. Так, средняя стоимость билета с 7 по 11 октября из Москвы в Анталью начинается от 8 тысяч до 10 тысяч рублей. Однако со второй половины месяца цены на перелеты снижаются. Например, 12 октября можно улететь чартерным рейсом авиакомпании iFly или AZUR air за 3,5 тысячи рублей, багаж включен в тариф.