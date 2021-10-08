Россиянка отдохнула в Турции «по-спартански» и осталась в восторге

Российская туристка осталась в восторге от бюджетного отдыха в Кемере за 36 тысяч рублей

Россиянка бюджетно отдохнула в Турции, заплатив за путевку на двоих 36 тысяч рублей, и осталась в восторге. Отзыв девушки публикует портал «Тонкости туризма».

Путешественники остановились в трехзвездочном отеле, расположенном в деревне недалеко от Кемера. Как рассказала отдыхающая, условия в гостинице были «спартанскими», но не «пугающими». «Ну да, нет анимации, уборка по требованию, мебель — дешевое убитое ДСП, самые простые матрасы и куцая, почти плоская подушка», — описала она состояние номера.

Тем не менее автор отметила чистое постельное белье и большую двуспальную кровать. Среди других достоинств отеля — вежливый персонал, «домашняя» атмосфера и красивый вид из окна. Однако она заметила, что еда в ресторане была не всегда свежей.

«Были махинации с едой, куда без них в турецких трешках: сегодня гарнир, а завтра это чудесным образом превращается, превращается... в салат», — объяснила автор.

Помимо прочего, туристка восхитилась «шикарным» морем, которое было «как парное молоко». Она добавила, что в 500 метрах от отеля был галечный пляж с бесплатными зонтиками и шезлонгами.

Ранее в октябре россиянка побывала на Мальдивах и раскрыла секреты отдыха «в режиме эконом» на курорте. Путешественница посоветовала выбирать стыковочный рейс вместо прямого и бронировать только те отели, которые работают по системе «все включено». По ее словам, цены на ужины, обеды и алкогольные напитки в баре достаточно высокие в случае отдельной оплаты.

