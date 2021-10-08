Россиянам раскрыли новые особенности отдыха на любимом курорте богачей

Эксперт туротрасли раскрыл россиянам новые туристические возможности на Мальдивах, которые принято считать любимым курортом богачей. Об этом пишет Hotline Travel.

В первую очередь отмечается, что, несмотря на статус курорта для уединенного отдыха, некоторые резиденции на Мальдивах стали внедрять варианты активных программ. Например, появились отели с «wellness-концепцией», которые предлагают каждому постояльцу индивидуальную оздоровительную программу, включающую в себя спа, специальное питание и занятия спортом. Кроме того, многие гостиницы стали открывать детские клубы с анимацией.

Также на курорте отели предлагают гостям абсолютно новые услуги. Например, аквапарк в океане, домашний коралловый риф, размещение на виллах с собственным бассейном и персональной водной горкой. Особенностью других резиденций стала система «премиум все включено» — к услугам туристов доступны круглосуточная кухня, большой пляж, открытый бассейн с панорамным видом и кинотеатр под открытым небом.

Помимо прочего, эксперт напомнила о повышенном спросе на Мальдивы в период новогодних праздников. Отмечается, что стоимость размещения по сравнению с прошлым годом также выросла. Тем не менее многие отели предлагают туристам различные акции и скидки за раннее бронирование.

Ранее в октябре россиянам назвали лучшие отели Мальдив. Например, одним из лучших курортов с наиболее развитой туристической инфраструктурой считается атолл Северный Мале, где находится столица государства.