Россия модернизирует космическую систему наведения высокоточного оружия

В России начинается модернизация системы наведения высокоточного оружия, а также создание высокоэллиптических и малых навигационных спутников системы ГЛОНАСС. Об этом рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» Николай Тестоедов.

По его словам, создание высокоэллиптического сегмента включено в подпрограмму ГЛОНАСС программы «Космическая деятельность России до 2030 года». «Готовится контракт, прописываются тактико-технические требования на систему и космические аппараты. Рассчитываем, что финансирование работ начнется в этом году», — сказал он.

Также в рамках этих же работ с нынешнего года начнется создание платформы для малого навигационного аппарата.

Ранее в сентябре на совещании по развитию космической отрасли президент России Владимир Путин выразил недовольство темпами развития отрасли. Он подчеркнул, что комплекс мер, направленный на поддержание отрасли, не утвержден. Президент напомнил, что в апреле правительству поручили подготовить комплекс мер по достижению долгосрочных целей в сфере космоса. Путин отметил, что ряд решений, включая программу развития системы ГЛОНАСС до 2030 года, уже принят.