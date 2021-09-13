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Мишустин продлил возможность ввоза машин без ГЛОНАСС

Правительство одобрило продление ввоза из-за рубежа автомобилей без системы ЭРА-ГЛОНАСС
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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Возможность ввоза из-за рубежа праворульных автомобилей без системы ЭРА-ГЛОНАСС продлена до 3 декабря 2022. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки на Дальний Восток.

«Временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, приобретенные для личных нужд. Послаблением смогут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства», — сообщили в пресс-службе.

С таким предложением выступил временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он отметил, что обязательная установка системы в машины приведет к росту цен.

Отечественная технология ЭРА-ГЛОНАСС позволяет в случае ДТП оперативно вызвать оператора, который направит на место аварии ГИБДД, врачей или спасателей. Также система способна распознать сильную аварию и автоматически передать информацию в экстренные службы. С 2017 года установку ЭРЫ-ГЛОНАСС сделали обязательной для всех пассажирских и грузовых транспортных средств, выпущенных или ввезенных на территорию России.

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