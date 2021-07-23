Старейший спутник ГЛОНАСС прекратил работу

Работа старейшего космического аппарата российской глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) прекращена, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш).

Согласно информации, выведенный из эксплуатации спутник, запущенный в декабре 2006 года, имел системный номер 716. Расчетный срок службы данного космического аппарата составлял семь лет.

В сентябре 2020 года «Ведомости» написали, что ГЛОНАСС может деградировать в случае неудачи программы импортозамещения, появление которой обусловлено действием санкций США.

В настоящее время ГЛОНАСС включает 26 спутников, 23 из которых работают по целевому назначению, два — находятся на летных испытаниях и один — на техническом обслуживании. При этом полное покрытие планеты требует 24 работающих космических аппаратов.