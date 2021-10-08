Россиянка лишилась дорогостоящего отпуска из-за влезшего в долги турагента

Жительница подмосковного города Химки лишилась дорогостоящего отпуска из-за обмана бывшего турагента, влезшего в долги. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, 34-летняя россиянка решила отдохнуть за границей и обратилась к персональному менеджеру турфирмы, который ранее оформлял ей поездки. Мужчина принял у нее несколько безналичных платежей на общую сумму в 430 тысяч рублей, пообещав зарезервировать авиабилеты и номер в отеле.

Однако в день путешествия мошенник связался с женщиной и заявил, что гостиница отказала в бронировании мест. Тогда он предложили вернуть ей деньги, после чего больше не выходил на связь — в результате россиянка обратилась в полицию.

После проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего жителя Москвы. Позже выяснилось, что на момент общения с женщиной он уже не работал в турфирме — злоумышленник признался, что решил заработать и рассчитаться с долгами. В отношении москвича возбуждено уголовное дело.

Ранее, в сентябре, российских туристов предупредили о новом виде мошенничества в Крыму — оно касается сферы транспортных услуг. Злоумышленники создают поддельные копии известных транспортных приложений, получают предоплату от клиента за фальшивую поездку и исчезают.